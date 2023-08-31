Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025'e kadar uzattı

Mercedes-Benz Lewis Hamilton ve George Russell gibi başarılı Formula yarışçıları ile yeni söleşme imzaladı.Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025 yılına kadar uzattı.

Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025'e kadar uzattı
Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025'e kadar uzattı
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Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025 yılına kadar uzattı.

Takımdan yapılan açıklamada, Hamilton ve Russell'ın 2025 sezonu sonuna kadar Mercedes'in sürücü koltuğunda oturmaya devam edeceği belirtildi.

Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025'e kadar uzattı - Resim : 1
McLaren ile 2007'de F1 kariyerine başlayan ve 2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.

F1'e 2019'da adım atan 25 yaşındaki Russell ise geçen sene devraldığı Mercedes koltuğunda bir yarış galibiyeti elde etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mercedes benz
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