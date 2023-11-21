Fenerbahçe'de Fred Gözünü Kararttı!

Fenerbahçe için Milli aradan önce peş peşe yaşanan sakatlıklar büyük bir darbe oldu. Stoperler Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yanı sıra İsmail Kartal'ın orta sahadaki vazgeçilmezi Fred, 3 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'de Fred Gözünü Kararttı!
Fenerbahçe'de Fred Gözünü Kararttı!

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcunun görev yapmadığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybetti, Adana Demir ile berabere kaldı. Kasığındaki yırtık nedeniyle tedavisine hemen başlanan Fred, Milli arada ise kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Sambacı, dün takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Takımını Yalnız Bırakmamaya Kararlı

Sağlık ekibi, bugünkü idman öncesinde tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yeniden kontrol edecek. İsmail Kartal, gelecek haberi bekliyor. Fred ise Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmamaya kararlı. Ağrıları neredeyse tamamen geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu, ilk 11'de başlamasa bile pazar günkü maçta mutlaka süre almak istiyor.

Son Karar İsmail Kartal'ın

Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Brezilyalı yakından takip edilecek. İsmail Kartal, Fred konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.

5 Asist

Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıkan Fred, 5 asiste imza attı.

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