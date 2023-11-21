Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!

Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesi uzatılan Miha Zajc ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!
Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!
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Ocak ayı yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe, Miha Zajc ile Yolları Ayırıyor!

Sabah gazetesinden Samet Yüksel'in haberine göre Fenerbahçe'de sezon başı sözleşmesi uzatılan Miha Zajc ile yol ayrımına girildi.

Haberde sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine 25 yaşındaki Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlandığı belirtildi.

Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenirken 25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşüyle deneyimli teknik adamın orta saha rotasyonunda eli rahatlayacak.

Zacj bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta 2 gol kaydetti.

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# fenerbahçe # Miha Zajc
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