Rıza Çalımbay'dan 2 İsme Olumsuz Rapor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Jean Onana ve Umut Meraş için yeni gelecek yönetime olumsuz rapor vereceği öne sürüldü.

Rıza Çalımbay'dan 2 İsme Olumsuz Rapor!
Rıza Çalımbay'dan 2 İsme Olumsuz Rapor!
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Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Rıza Çalımbay'dan 2 İsme Olumsuz Rapor!

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay son durumlarını görmek için ilk 11'de şans verdiği Jean Onana ile Umut Meraş'tan istediği performansı alamadı.

İki oyuncunun performansından memnun olmadığı öne sürülen Rıza Çalımbay'ın yeni gelecek yönetime bu isimler için olumsuz rapor vereceği iddia edildi.

Siyah-beyazlılar, sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki Jean Onana ile yolları ayırmayı planlarken oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilmesi de gündemde. Milli futbolcu Umut Meraş ile de yolların ayrılması planlanıyor. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaş milli ara sonrası Süper Lig'de Samsunspor'un konuğu olacak.

Milliler Liderlik İçin Sahaya Çıkıyor! İşte Muhtemel 11'lerMilliler Liderlik İçin Sahaya Çıkıyor! İşte Muhtemel 11'lerSpor
# rıza çalımbay # beşiktaş
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