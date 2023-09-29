Fenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole Katkı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir'i sahasında 4-0 mağlup ederek lige 6'da6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı. Bu istatistiklerin yanında sarı-lacivertli ekipte savunmadan skora gelen karkılar oldukça dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole Katkı
Fenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole Katkı
Editör: Nihat Çarboğa
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Avrupa fikstüründen dolayı ligdeki maçlarını Galatasaray'dan sonra oynayan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibine liderlik koltuğunu son haftalarda 1 ya da 2 günlüğüne devredip geri almaya devam ediyor.

Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek bu sezon çıktığı 13’üncü resmi maçından da galibiyetle ayrıldı. 5, 10 ve 20’nci dakikalarda bulduğu gollerle henüz maçın başında skoru 3-0’a getiren sarı-lacivertliler, 80’inci dakikada bir gol daha kaydederek karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Savunmadan 10 Gole Katkı - Resim : 1

Djiku Performansını Golle Süsledi

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Başakşehir karşısında kaydetti. Karşılaşmanın henüz 5’inci dakikasında şık bir gole imza atan Ganalı stoper, sarı-lacivertli formayla 11’inci resmi maçında golle tanıştı.

Savunmadan 10 Gollük Katkı

Sezona 13’te 13 yaparak başlayan Fenerbahçe’de hücum oyuncularının yanı sıra savunma hattında yer alan isimlerin de skor anlamında verdiği katkı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncuları, henüz sezonun başı olmasına rağmen 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asist yaparak 10 gole direkt katkı sağladı.

Sarı-lacivertli ekipte bu 6 gol de 6 farklı isimden geldi. Fenerbahçe’nin savunma oyuncularının şu ana kadar hücuma verdiği skor katkısı şu şekilde;

Bright Osayi-Samuel: 1 gol 2 asist

Serdar Aziz: 1 gol 1 asist

Ferdi Kadıoğlu: 1 gol 1 asist

Alexander Djiku: 1 gol

Rodrigo Becao: 1 gol

Jayden Oosterwolde: 1 gol

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