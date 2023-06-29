Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler...

Teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının detayları netleşmeye başladı. 2 Temmuz Pazar günü antrenmanlara başlayacak sarı-lacivertlilerin oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler...
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Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor.

Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna daha önceden 2 kez Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli isim İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertlilerde hazırlık takvimi netleşmeye başladı.

2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ TOP BAŞI YAPACAK

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü başlayacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.

Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.

Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:

9 Temmuz Pazar

19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz Çarşamba

19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz Cumartesi

14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

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