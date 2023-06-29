Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu! İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler...
Teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının detayları netleşmeye başladı. 2 Temmuz Pazar günü antrenmanlara başlayacak sarı-lacivertlilerin oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor.
Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna daha önceden 2 kez Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli isim İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertlilerde hazırlık takvimi netleşmeye başladı.
2 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ TOP BAŞI YAPACAK
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü başlayacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.
Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.
Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:
9 Temmuz Pazar
19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz Çarşamba
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz Cumartesi
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe
Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.
Futbol Takımımızın 2023-2024 Sezonu Hazırlık Programı— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 29, 2023
Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak.
Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar. @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde… pic.twitter.com/EQI09i1qhC