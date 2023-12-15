Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
Son Güncelleme:

Grubu lider tamamladığı için son 32 turunu direkt olarak geçen ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

İşte Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri;

-Olympiakos
-Ajax
-Real Betis
-Sturm Graz
-U.S. Gilloise
-Maccabi Haifa
-Servette
-Molde
-S.Bratislava
-Gent
-Dinamo Zagreb
-Bodo Glimt
-Ludogorets
-Frankfurt
-Ferencvaros
-Legia Varşova

Beşiktaş'ta Kadro Dışı Kalanlara Zorunlu Af!Beşiktaş'ta Kadro Dışı Kalanlara Zorunlu Af!Spor
# fenerbahçe # uefa konferans ligi
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Öne Çıkanlar MSB: "RUTİN HALE GELDİ, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" | Ulusal Haber MSB: "RUTİN HALE GELDİ, YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" | Ulusal Haber Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz! Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz!