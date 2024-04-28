Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Milli futbolcu sezonu kapattı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazanmayı başarı.

Fenerbahçe'de milli futbolcu İsmail Yüksek, 19. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek'in sağlık durumu belli oldu.

İSMAİL YÜKSEK SEZONU KAPATTI

Sarı-lacivertli kulüpten 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."

Sakatlığının ardından İsmail Yüksek, sezonu kapattı.