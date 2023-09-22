Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Brezilya'yı da devirdiler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 5’te 5 yaptı. Yenilgisiz yoluna devam eden Filenin Sultanları Brezilya’yı da 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına giden yolda emin adımlarla yürüyor.
BREZİLYA'YI DA SAHADAN SİLDİLER!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.
5’te 5 galibiyetle grup maçlarına devam eden Filenin Sultanları 23 Eylül günü 13.30’da 6 . rakibi olan Japonya ile karşılaşacak.
Millilerin son karşılaşması ise 24 Eylül Pazar günü Belçika ile olacak.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler ise Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.