Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Brezilya'yı da devirdiler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında 5’te 5 yaptı. Yenilgisiz yoluna devam eden Filenin Sultanları Brezilya’yı da 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Brezilya'yı da devirdiler
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Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına giden yolda emin adımlarla yürüyor.

BREZİLYA'YI DA SAHADAN SİLDİLER!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

5’te 5 galibiyetle grup maçlarına devam eden Filenin Sultanları 23 Eylül günü 13.30’da 6 . rakibi olan Japonya ile karşılaşacak.

filenin sultanları brezilyayı mağlup etti

Millilerin son karşılaşması ise 24 Eylül Pazar günü Belçika ile olacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler ise Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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# filenin sultanları # a milli kadın voleybol takımı # 2024 olimpiyatları
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