Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı! Brezilya'yı da devirdiler

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına giden yolda emin adımlarla yürüyor.

BREZİLYA'YI DA SAHADAN SİLDİLER!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

5’te 5 galibiyetle grup maçlarına devam eden Filenin Sultanları 23 Eylül günü 13.30’da 6 . rakibi olan Japonya ile karşılaşacak.

Millilerin son karşılaşması ise 24 Eylül Pazar günü Belçika ile olacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler ise Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.