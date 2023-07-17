Filenin Sultanları dünyanın bir numarası! İşte o tarihi anlar...

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları dünyanın bir numarası! İşte o tarihi anlar...
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları" kupayı aldı
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2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. 

Filenin Sultanları dünyanın bir numarası! İşte o tarihi anlar... - Resim : 1

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları dünyanın bir numarası! İşte o tarihi anlar... - Resim : 2

Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.

Filenin Sultanları dünyanın bir numarası! İşte o tarihi anlar... - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

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