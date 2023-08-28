Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşmek üzere.Francisco Montero takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve transferi için Portekiz'e gitti.İşte detaylar...

Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Francisco Montero takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve İstanbul'dan ayrıldı.

Francisco Montero, Beşiktaş'tan ayrılıyor - Resim : 1

PORTEKİZ'E GİTTİ

Haberde; Porto'ya giden İspanyol stoperin, Portekiz ekibi Arouca için sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.

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# beşiktaş # Francisco Montero
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