Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Öte yandan Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu
Son Güncelleme:

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur.

# Galatasaray # transfer
Çok Okunanlar
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Yurttan 'Süper Mavi Ay'' manzaraları!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan ve Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi! - Dünyanın Gözü Bu Toplantıda! Hakan Fidan ve Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi! - Dünyanın Gözü Bu Toplantıda! Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!