Galatasaray Bayern Münih Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ile Bayern Münih arasında 24 Ekim Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde düdük çalacak hakem belli oldu. UEFA, yaptığı açıklamayla karşılaşmanın hakemini duyurdu.

Galatasaray Bayern Münih Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü maçında Bayern Münih'i İstanbul'da ağırlayacak. 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi UEFA'dan maçın hakemi ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Bayern Münih Maçının Hakemi Duyuruldu

UEFA, yaptığı açıklamayla zorlu mücadelede görev yapacak hakemi duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

UEFA açıklamasında ayrıca Massa'nın yardımcılıklarını yapacak isimleri de duyurdu. Buna göre, Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

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