Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Oranları Açıklandı! İşte Derbinin İddia Oranları

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde iddaa.com'da oranlar açıklandı.

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Oranları Açıklandı!

21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın kazanmasına iddaa.com'da 1.55 oran belirlendi.

Burak Yılmaz yönetiminde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran 4.40 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 3.83 olarak duyuruldu.

Öte yandan derbinin 2.5 Üst bitmesine 1.51, 2.5 Alt bitmesine ise 2.18 oran verildi.