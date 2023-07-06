Galatasaray ekibinden Victor Nelsson yerine Türk hamlesi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performansı ile birçok Avrupa kulübün dilinden düşmüyor. Sarı-Kırmızı kulüp, Danimarkalı stoper oyuncusu Nelson'un ayrılması üzerine yerini dolduracak stoper arayışlarına başlamış durumda.

Sarı-Kırmızı kulüpte başarılı bir performans gösteren Danimarkalı yıldız, Avrupa'da oynamak istediğini açıkladıktan sonra, Sarı-Kırmızılı ekip, Nelson'un yokluğunu doldurmak için tedbirli davranıyor.

VİCTOR NELSONN'UN PERFORMANSI

24 yaşındaki Danimarkalı Nelson, geçtiğimiz sezon, 33 maçta ilk on bire çıkmış, 2.964 dakika sahada mücadele etmişti. Çıktığı 33 maçın, 15'inde Sarı-Kırmızılı ekip maçı gol yemeden bitirmiştir. Victor Nelsson'un 2022-2023 Spor Toto Süper Lig performansı:

• Gol yemeden bitirilen maç sayısı: 15

• Maç başına top kaybı: 1.0

• Maç başına çalım: 0.8

• Kazanılan pozisyonlar (Gol bölgesi): 0.0

• Maç başına topla geçme: 0.2

• Güzergah: 3.3

• Şuta neden olan hata: 2

• Gole neden olan hata: 0

• Neden olunan penaltı: 0

GALATASARAY VİCTOR NELSSON'U UCUZA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Spor Toto Superlig'de başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki Victor Nelson, Avrupa'da oynamak istediğini açıkladıktan sonra, Galatasaray camiasının kapısını çalan birçok Avrupa kulübü var.

18 milyon euro değerindeki Danimarkalı yıldızın, genç ve daha uzun yıllar ter dökebileceği için Sarı-Kırmızılı kulüp bu miktarı az görüyor.

SARI-KIRMIZI KULÜPTEN NELSSON YERİNE TÜRK STOPER TAKVİYESİ

Galatasaray kulübü Victor Nelsson'un Avrupa'da oynamak istediğini açıkladıktan sonra, Galatasaray ekibi stoper arayışlarına başlamıştı.

Galatasaray ekibi, Victor Nelsson'un ayrılması olasılığına karşı acele etmiyor. Victor Nelsson'un yerine stoper arayışlarına başlayan Galatasaray ekibi, Galatasaray'da yetişen A milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı Galatasaray'a getirmeyi düşünüyor.

Ozan Kabak, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süperlig'de performansı ile gözleri doldurmuş, birçok Avrupa kulübü'nün dikkatini çekmişti.

2018-2019 sezonu performansından sonra, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek gibi gözüküyor.