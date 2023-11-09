Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar? Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar?

Bayern Münih'le oynadığı iki maçta da mağlup olan Galatasaray, Kopenhag ve Manchester United'a karşı alacağı sonuçlarla ikinci sıraya girme şansına sahip. Sarı-kırmızılılar gruptan hangi şartlarda nasıl çıkar?

Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar? Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar?
Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar? Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın bulunduğu grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Peki sarı kırmızılılar kalan 2 maçta hangi sonuçlara göre gruptan çıkabilir?

Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar?

12 puanla Bayern'in lider olduğu grupta Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla sonuncu sırada. Bayern grupta lider olmayı garantilerken diğer 3 takımın da ikincilik şansı devam ediyor.

Galatasaray Gruptan Nasıl Çıkar? Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar? - Resim : 1

Bir sonraki maçta temsilcimiz İstanbul'da Manchester United'ı konuk edecek. Oldukça kritik olan bu maçta sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılırsa İngilizlerin ikinci olma şansı kalmayacak. Eğer Galatasaray, Manchester United'a mağlup olursa son maçta Kopenhag'ı deplasmanda mutlaka yenmek zorunda. Beraberlik durumunda ise Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında alacağı sonuç son maçta belirleyici olacak.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilir, Galatasaray da Manchester United'ı yenerse, sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

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# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi
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