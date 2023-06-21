Galatasaray Kadın Voleybol takımı o isimler ile sözleşme yeniledi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, bu sezon dikkatleri üstüne çeken o isimler ile yeni sezon öncesinde o isimlerle sözleşme yeniledi.

Galatasaray Kadın Voleybol takımı o isimler ile sözleşme yeniledi
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde iki oyuncusu İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, libero İrem Nur Özsoy'la 2 yıllık, smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile de 2+1 yıllık yeni kontrat yapıldı.

Sude Hacımustafaoğlu 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyerken 2003 doğumlu İrem Nur Özsoy da geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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