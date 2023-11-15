Galatasaray, Leonardo İçin Devlerle Yarışıyor! Sarı-Kırmızılılara Leonardo Transferinde Dev Rakipler

Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanına daha etkili bir forvet arayışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar leonardo transferi için harekete geçti fakat bu transferde dev rakiplerde var.

Galatasaray, Leonardo İçin Devlerle Yarışıyor! Sarı-Kırmızılılara Leonardo Transferinde Dev Rakipler
Galatasaray, Leonardo İçin Devlerle Yarışıyor! Sarı-Kırmızılılara Leonardo Transferinde Dev Rakipler

Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcus Leonardo'yu gözüne kestirdi. Dış basındaki haberlere göre; yönetim, oyuncunun menajeri ile görüşmek için randevu talebinde bulundu ve kısa bir toplantı gerçekleştirildi.

Galatasaray, Leonardo İçin Devlerle Yarışıyor!

Leonardo için bilgi alan yönetim, ara transfer döneminde Sambacı için resmi teklifini yapacak. Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu 45 maçta 21 golle tamamladı.

Bakambu İle Yollar Ayrılacak

Aslan, ara transfer döneminde Leonardo'yu veya başka bir golcüyü kadrosuna katması halinde Cedric Bakambu ile yollarını ayıracak. Kongolu golcü, sezon başında imza attığı Galatasaray'da 11 maçta sadece 266 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 1 gollük katkı verdi.

Galatasaray, Leonardo İçin Devlerle Yarışıyor! Sarı-Kırmızılılara Leonardo Transferinde Dev Rakipler - Resim : 1

Tercihi Real Veya Bayern

Sarı-kırmızılılar'ın listesinde yer alan Leonardo için birçok Avrupa devi de temaslarda bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Roma ve Newcastle United, Brezilyalı forvet için ocak ayında resmi tekliflerini yapacaklar. Oyuncunun ise Bayern Münih ve Real Madrid arasında bir seçim yapacağı iddia edildi.

İlk Kancayı Almanlar Taktı

Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre; Bayern Münih, oyuncuyu uzun zaman önce takibe aldı. Sambacı için birçok kez scout ekiplerini Brezilya'ya yollayarak veriler topladı. Fakat Real Madrid de bu transfer için iddialı. İtalyan basını ise oyuncunun Roma ve Newcastle United'ın da radarında olduğunu, fakat Real Madrid ve Bayern Münih'in oyuncu için yarışması sebebiyle transferin zorlaştığını bildirdi. Galatasaray ise Avrupa devleri arasında fırsat kollayacak. Marcus ve menajerleriyle temasların sürmesi bekleniyor. Uygun şartların oluşması halinde transfer için gaza basılacak.

Al-Nassr İçin Şampiyonlar Ligi İddiası!Al-Nassr İçin Şampiyonlar Ligi İddiası!Spor
# Galatasaray
Çok Okunanlar
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
Dünya'nın En İyi 10 Kareografisi!
Dünya'nın En İyi 10 Kareografisi!
Öne Çıkanlar KKTC 40 Yaşında! Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs'ın Ana Vatan'a Nasıl Katıldığını Anlattı KKTC 40 Yaşında! Hüseyin Macit Yusuf, Kıbrıs'ın Ana Vatan'a Nasıl Katıldığını Anlattı Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın! Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın!