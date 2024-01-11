Galatasaray, Sivas'ta 3 Puan Peşinde! İşte Karşılaşma Öncesi Son Detaylar

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı, ertelenen 16. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligde Fenerbahçe ile zirvede şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bugün deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray, ligde oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Maç eksiğiyle lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Cimbom'un rakibi EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

Galatasaray'da Eksik Oyuncular Dikkat Çekiyor

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, zorlu maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da sarı kart cezası biten Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Cimbom Ligin En Az Gol Yiyen Takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray ile Sivasspor 35. Randevuda

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip. Sivas'ta yapılan 17 maçın 6'sını Sivasspor, 6'sını da Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda 32 gol atarken, Sivasspor ise 27 kez ağları havalandırdı.

Sivasspor'da Manaj Cezalı Durumda

Sivas temsilcisinde sarı kart cezalısı Rey Manaj, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Taraftarlar Maç Biletlerine İlgi Göstermedi

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerine taraftarlar ilgi göstermedi.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray maçı öncesi 1000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşma öncesi satılan bilet sayısının 490 olduğu aktarılan açıklamada, toplam kombine sayısının ise 2 bin 161 olduğu belirtildi. Galatasaray taraftarının ise 409 bilet satın aldığı öğrenildi.

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışı devam ediyor.