Galatasaray, Süper Lig'i Kayseri'de açıyor! İşte Kayserispor-Galatasaray maçı hakkında öne çıkan başlıklar...

Süper Lig heyecanı başladı. Geçtiğimiz sezonu 88 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon ligin perdesini Kayseri'de aralayacak. Kayserispor ve Galatasaray arasında ki mücadele 21.45'de başlayacak. BEIN Sports'tan yayınlanacak olan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın var hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev alacak.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri'ye götürülmedi.

Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.

Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Icardi.

Kayserispor: Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Cardoso, Mane, Thiam.