TFF'den Avrupa müjdesi

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda UEFA organisazyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi,UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne hangisine ligimizden kaç takım gideceği hakkında açıklama yaptı.İşte detaylar...

TFF'den Avrupa müjdesi
TFF'den Avrupa müjdesi
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonunda UEFA organisazyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi,UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne hangisine ligimizden kaç takım gideceği hakkında açıklama yaptı.

                                                      TFF'DEN AVRUPA MÜJDESİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

TFF'den Avrupa müjdesi - Resim : 1

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

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Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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