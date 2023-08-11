Avrupa'da ve Süper Lig'de sezon açılıyor! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları

Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler ekran başına geçip maçları izlemek için artık gün değil,saatler sayıyor.

Ligin ilk haftasındaki bazı önemli ve seyir zevki yüksek maçları futbolseverlerin hangi maçın ne zaman hangi kanalda saat kaçta olacağını bilmeleri için bu haberimizde hepsini derledik.İşte haftanın önemli ve seyir zevki yüksek maçları...

TARİH MAÇ YAYIN PLATFORMU

11.08.2023 21.00 Trabzonspor - Antalyaspor BEİN SPORTS 1

11.08.2023 22.00 Burnley - M.City BEİN SPORTS 3

12.08.2023 21.45 Kayserispor - Galatasaray BEİN SPORTS 1

12.08.2023 22.00 PSG- Lorient BEİN SPORTS 3

12.08.2023 22.30 Ath.Bilbao-Real Madrid S SPORT PLUS

13.08.2023 16.00 Brentford- Tottenham BEİN SPORTS 3

13.08.2023 18.30 Chelsea- Liverpool BEİN SPORTS 3

13.08.2023 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK BEİN SPORTS 1

13.08.2023 22.30 Getafe -Barcelona S SPORT PLUS

14.08.2023 21.00 Fatih Karagümrük- Beşiktaş BEİN SPORTS 1

14.08.2023 22.00 M.United - Wolverhampton BEİN SPORTS 3