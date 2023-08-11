Avrupa'da ve Süper Lig'de sezon açılıyor! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları

Avrupa'da ve Süper Lig'de maçlar başlıyor.Liglerin ilk haftası hangi maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olacağı ise tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde önemli ve seyir zevki yüksek maçların hangileri olduğu ve bu maçların ne zaman ,hangi kanalda oynancağını derledik.

Avrupa'da ve Süper Lig'de sezon açılıyor! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları
Ligler başlıyor
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler ekran başına geçip maçları izlemek için artık gün değil,saatler sayıyor.

Ligin ilk haftasındaki bazı önemli ve seyir zevki yüksek maçları futbolseverlerin hangi maçın ne zaman hangi kanalda saat kaçta olacağını bilmeleri için bu haberimizde hepsini derledik.İşte haftanın önemli ve seyir zevki yüksek maçları...

           TARİH                                      MAÇ                                          YAYIN PLATFORMU

11.08.2023   21.00                    Trabzonspor - Antalyaspor                       BEİN SPORTS 1

11.08.2023   22.00                     Burnley - M.City                                       BEİN SPORTS 3

12.08.2023   21.45                     Kayserispor - Galatasaray                        BEİN SPORTS 1

12.08.2023   22.00                     PSG- Lorient                                            BEİN SPORTS 3

12.08.2023  22.30                      Ath.Bilbao-Real Madrid                           S SPORT PLUS

13.08.2023  16.00                      Brentford- Tottenham                             BEİN SPORTS 3

13.08.2023  18.30                       Chelsea- Liverpool                                 BEİN SPORTS 3

13.08.2023   21.45                     Fenerbahçe-Gaziantep FK                       BEİN SPORTS 1

13.08.2023  22.30                       Getafe -Barcelona                                   S SPORT PLUS

14.08.2023  21.00                 Fatih Karagümrük- Beşiktaş                          BEİN SPORTS 1

14.08.2023  22.00                   M.United - Wolverhampton                       BEİN SPORTS 3

2023/2024 Sezonunda hangi maç hangi kanalda yayınlanacak ? İşte cevabı...2023/2024 Sezonunda hangi maç hangi kanalda yayınlanacak ? İşte cevabı...Spor

     

# ligler ne zaman başlıyor
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