Avrupa'da ve Süper Lig'de sezon açılıyor! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları
Avrupa'da ve Süper Lig'de maçlar başlıyor.Liglerin ilk haftası hangi maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olacağı ise tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde önemli ve seyir zevki yüksek maçların hangileri olduğu ve bu maçların ne zaman ,hangi kanalda oynancağını derledik.
Avrupa'da ve Süper Lig'de liglerin başlamasıyla birlikte futbolseverler ekran başına geçip maçları izlemek için artık gün değil,saatler sayıyor.
Ligin ilk haftasındaki bazı önemli ve seyir zevki yüksek maçları futbolseverlerin hangi maçın ne zaman hangi kanalda saat kaçta olacağını bilmeleri için bu haberimizde hepsini derledik.İşte haftanın önemli ve seyir zevki yüksek maçları...
TARİH MAÇ YAYIN PLATFORMU
11.08.2023 21.00 Trabzonspor - Antalyaspor BEİN SPORTS 1
11.08.2023 22.00 Burnley - M.City BEİN SPORTS 3
12.08.2023 21.45 Kayserispor - Galatasaray BEİN SPORTS 1
12.08.2023 22.00 PSG- Lorient BEİN SPORTS 3
12.08.2023 22.30 Ath.Bilbao-Real Madrid S SPORT PLUS
13.08.2023 16.00 Brentford- Tottenham BEİN SPORTS 3
13.08.2023 18.30 Chelsea- Liverpool BEİN SPORTS 3
13.08.2023 21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK BEİN SPORTS 1
13.08.2023 22.30 Getafe -Barcelona S SPORT PLUS
14.08.2023 21.00 Fatih Karagümrük- Beşiktaş BEİN SPORTS 1
14.08.2023 22.00 M.United - Wolverhampton BEİN SPORTS 3