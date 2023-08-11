2023/2024 Sezonunda hangi maç hangi kanalda yayınlanacak ? İşte cevabı...

Bugün(11 Ağustos) Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de oynanacak maçlar ile Türkiye'de futbol sezonu açılıyor. Hal böyle olunca sezon boyunca en çok merak edilen hangi maçın hangi kanalda olduğu sorusunun cevaplarını sizler için derledik. İşte Türkiye'de ki lig ve turnuvalar başta olmak üzere dünyada sporun nabzını tutacak olan yayıncı kuruluşlar...