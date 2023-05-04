Galatasaray taraftarı rekor kırdı! Kombine bilet yenilemesine yoğun talep

Galatasaray, 18 Nisan'da satışına başlanan kombine ile VIP koltuklarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, tarihi bir rakama ulaştığı belirtilerek kısa sürede 19 bin adedin aşıldığı ve en yüksek yenileme rakamının elde edildiği belirtildi.

Galatasaray taraftarı rekor kırdı! Kombine bilet yenilemesine yoğun talep
Son Güncelleme:

Galatasaray, futbol takımının 2023-2023 sezonunda NEF Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçları için, 18 Nisan'da kombine ile VIP koltuklarda yenileme dönemini başlatmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten kombine satışları ile ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.

GALATASARAY TARAFTARI REKOR KIRDI!

Yapılan açıklama göre kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaşıldı. Kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Galatasaray # taraftar # rekor # futbol # kombine
Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması Dev derbide gülen taraf Beşiktaş Azerbaycan GP'de zafer Sergio Perez'in
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!
2 Nemesis Anıtı nedir?
3 Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
4 TCG Anadolu İzmir'de: İşte ziyaret saatleri!
5 İşte dünyanın en ucuz 10 ülkesi