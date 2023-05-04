Galatasaray taraftarı rekor kırdı! Kombine bilet yenilemesine yoğun talep

Galatasaray, futbol takımının 2023-2023 sezonunda NEF Stadyumu'nda oynanacak iç saha maçları için, 18 Nisan'da kombine ile VIP koltuklarda yenileme dönemini başlatmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten kombine satışları ile ilgili yeni bir açıklama daha yapıldı.

GALATASARAY TARAFTARI REKOR KIRDI!

Yapılan açıklama göre kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaşıldı. Kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.