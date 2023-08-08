Galatasaray Tete transferinde mutlu sona çok yakın

Transfer sezonuna oldukça üst perdeden giren Galatasaray hücum bölgesine takviye yapmaya devam ediyor.Sıradaki isim Shaktar Donetsk'ten ayrılmaya yakın olan kanat oyuncusu Tete.Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline karşı kanatları güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray Tete transferinde mutlu sona çok yakın
Tete Galatasaray yolunda
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Transfer sezonuna oldukça üst perdeden giren Galatasaray hücum bölgesine takviye yapmaya devam ediyor.Sıradaki isim Shaktar Donetsk'ten ayrılmaya yakın olan kanat oyuncusu Tete.Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline karşı kanatları güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek istiyor.

Süper Lig'de transfer yarışı hız kesmeden devam ederken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Tete için karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada 'transferi uygun görülmemiştir' diyerek bu transferden vazgeçerken Sarı-Kırmızılılar mutlu sona yakın.

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı görüşme yapmak üzere İstanbul'a getirirken, görüşmelerden bir sonuç alamadı ve oyuncunun isminin Galatasaray ile anılması üzerine resmi kanallardan bir açıklama yayınladı.

"UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Yapılan açıklamada transferin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Tete transferinde mutlu sona çok yakın - Resim : 2

GALATASARAY KAPTI

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, daha sonra devreye Galatasaray girdi ve gizli operasyonla 6 gün önce Tete ile anlaşma sağlandı. O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, hukuksal bir sorun çıkmaması durumunda Tete ile 4+1 sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

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# Tete # Galatasaray # shaktar donetsk
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