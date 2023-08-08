Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Zalgiris'i eleyen Galatasaray 3.ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.Maçın ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde ilk maçı deplasmanda kazanıp, evine avantajlı bir skorla dönmek isteyen Galatasaray sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLİMPİJA LJUBLJANA GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

MÜCADELEYİ İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın kritik mücadeleye başlaması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Barış, Bakambu

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.