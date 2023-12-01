Galatasaray'da Ndombele Yolcu! Oyuncu Devre Arası Takımdan Ayrılabilir

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını son maça bırakan Galatasaray'da Man United maçına 2 gol , 1 asistle damga vuran Hakim Ziyech ile yola devam kararı alınacak. Varlık gösteremeyen Ndombele yerine devre arası takviye yapılacak.

Galatasaray'da Ndombele Yolcu! Oyuncu Devre Arası Takımdan Ayrılabilir
Galatasaray'da Ndombele Yolcu! Oyuncu Devre Arası Takımdan Ayrılabilir
Son Güncelleme:

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürüne devam eden sarı-kırmızılılarda bir taraftan da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da Ndombele Yolcu!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Manchester United maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Hakim Ziyech'e uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam edilmek isteniyor. Chelsea'den 1 sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu Galatasaray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

Ziyech'in aksine Manchester United karşısında varlık gösteremeyen Tanguy Ndombele'nin ise 15 milyon euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak.

Haberde teknik heyetin raporuna göre yönetimin, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebileceği ve Ndombele yerine Sergio Oliveira'nın orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maça çıkan Ziyech 3 gol, 2 asist üretirken 9 maçta sahaya çıkan Ndombele ise gol ya da asist katkısı veremedi.

7 Gollü Maçta Marsilya 90+3'te Güldü!7 Gollü Maçta Marsilya 90+3'te Güldü!Spor
# Ndombele # Galatasaray
Çok Okunanlar
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Kandilli Bildirdi: Malatya'da 4.8 Şiddetinde Deprem! 1 Aralık Cuma Günü Son Depremler...
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Yağmura Biraz Ara Verdik! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Açıkladı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Saat 20.00'ye Kadar Su Gelmeyecek! İSKİ Uyardı!
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Döviz Aralık Ayına Nasıl Başladı? Yeni Ayın İlk Gününde…
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Türk Futbolunun Kara Gecesi!
Öne Çıkanlar HÜKÜMET KAPIYI ARALADI ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR! -Aykut Diş HÜKÜMET KAPIYI ARALADI ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR! -Aykut Diş Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı!