Galatasaray'da Ndombele Yolcu! Oyuncu Devre Arası Takımdan Ayrılabilir

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürüne devam eden sarı-kırmızılılarda bir taraftan da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da Ndombele Yolcu!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Manchester United maçında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Hakim Ziyech'e uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam edilmek isteniyor. Chelsea'den 1 sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu Galatasaray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu, yıllık 1,5 milyon euro kazanacak.

Ziyech'in aksine Manchester United karşısında varlık gösteremeyen Tanguy Ndombele'nin ise 15 milyon euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak.

Haberde teknik heyetin raporuna göre yönetimin, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebileceği ve Ndombele yerine Sergio Oliveira'nın orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maça çıkan Ziyech 3 gol, 2 asist üretirken 9 maçta sahaya çıkan Ndombele ise gol ya da asist katkısı veremedi.