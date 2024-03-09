Galatasaray'dan 6-2'lik galibiyet! Sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı İstanbul'da RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başladı.

Yaklaşık 45 bin taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Derrick Köhn'ün attığı golle öne geçerken 31. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor, 38. dakikada Casper Hojer'in kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Kerem Demirbay ile 40 ve 45. dakikalarda goller bulan Galatasaray, devre arasına 4-1 önde girdi. Maçın 61. dakikasında Ibrahim Olawoyin'in attığı golle farkı 2'ye indiren Çaykur Rizespor, 64. dakikada penaltıdan Kerem Demirbay'ın, 85. dakikada ise Mauro Icardi'nin gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı Galatasaray 6-2 kazandı.

Cimbom, bu sonuçla ligde üst üste 10. galibiyetini elde ederken toplamda da 25. galibiyetine ulaştı. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.

38 MAÇ SONRA 6 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de 38 hafta sonra bir maçta 6 gol atmayı başardı. Geçen sezonun 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0 yenen sarı-kırmızılılar, 38 lig maçının ardından bir kez daha 6 gol atarak kazandı.

ICARDI BU SEZON 21. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 21'e çıkardı.

Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 24 maçta 14, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol atmıştı. 31 yaşındaki santrfor, takımının 6. golünü kaydetti ve böylelikle ligde 15, toplamda da 21 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 63 resmi müsabakada 44 kez fileleri havalandırarak iyi bir ortalama yakaladı.

TORREIRA GALATASARAY'DA İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Galatasaray'da ilk golünü atarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan maçtan önce düzenlenen basın toplantısında "Her akşam bu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum." diyen Torreira, bu hayaline Çaykur Rizespor maçında ulaştı.

Galatasaray'da forma giydiği 70 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki futbolcu, 71. karşılaşmada golle tanıştı.

KOHN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın devre arasında, Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Daha önce Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı.

KEREM DEMİRBAY'DAN HAT-TRICK

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar 25 Süper Lig maçında 2 kez ağları havalandıran Kerem, bu maçta 3 gol atarak takımının galibiyetine katkı yaptı. Kariyerinde ilk kez bir maçta "hat-trick" yapan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti. Kerem'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

KAAN AYHAN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı takımda sağ bek Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Maça ilk 11'de başlayan Kaan, 15. dakikada David Akintola ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Bir süre karşılaşmaya devam eden tecrübeli futbolcu, 19. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha, oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'da ise 60. dakikada maça dahil olan Mithat Pala, 77. dakikada sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarıldı.

OKAN BURUK REKORA ORTAK OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste en fazla lig maçını kazanan teknik adam rekorunu egale etti.

RAMS Park'taki son 18 lig maçında galibiyet sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üste 18 galibiyet gören Lucescu'yu yakaladı.

İKİ KEZ 10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Galatasaray,, Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.

Bu sezon 2 ile 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi bulan Galatasaray, sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ardından 20. haftada yeni bir seriye başlayan "Cim Bom" Çaykur Rizespor zaferiyle üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 17 müsabakada ise mağlup olmadı.

RAMS PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta yenilgi görmedi.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçın tamamından da galibiyetle ayrıldı.

OKAN BURUK'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Maça iyi başladık. 2-0 öne geçtik. Rakibimiz 2-1'i bulduktan sonra çok çabuk cevap verdik. Bence ilk yarıda maç bitti. Devre arasına 4-1 gibi önemli bir skorla girdik. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik. Rakibimiz de son ana kadar oynamaya, oyunun içinde kalmaya, gol atmaya, maçı çevirmeye çalıştı. Çaykur Rizespor, ligin önemli ve değerli takımlarından biri. Karşılaşmayı önemli bir skorla bitirdik ama bizim için en önemlisi 3 puan almaktı. Taraftarımızın önünde coşkumuzu sahaya koyduk. Oyuncularımın hepsinin iyi niyeti, takıma katkı vermesi değerliydi." diye konuştu.

Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın eksikliğini hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Savunmada eksiklerimiz vardı. Stoperde Berkan'ı oynattım. Kaan'ı sağ bekte oynattım. Geçen haftanın devamını istedim. Barış'ın öndeki performansı son haftalarda çok güçlüydü. Kaan'ın sağ bek performansından memnundum. Savunma merkezinde Nelsson ve Berkan'ı oynattık. Berkan, takıma hem fiziksel hem güç hem de tempo olarak önemli bir katkı verdi. Oyun kurmada bizi rahatlattı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimiz kalan 9 haftada galibiyetlere devam etmek. Kalan maçları en güçlü şekilde geçerek şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın tetkiklerinin yapıldığını dile getirdi. Kaan'ın hastanede tetkiklerinin yapıldığını dile getiren Buruk, "İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Maça devam edemeyeceği için bıraktı. Ümidimiz çok önemli bir şey olmaması." dedi.

Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha maçını kazanan teknik direktör rekorunu egale etmesiyle ilgili, "Hedefimiz her sene şampiyon olmak. Bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladık. Önemli bir yarışın içindeyiz. Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan, en çok yıldızı olan, en çok kupa kazanan takımıyız. Avrupa'da kupa kazanan tek takımız. Hedefimiz şampiyon olabilmek, taraftarımızı sevindirebilmek. Öncelikli hedefimiz bu sezon 24. şampiyonluğu almak. Sonraki sezona da şampiyon olmak için başlayacağız. Şimdi önemli olan kalan 9 maçı çok iyi bir şekilde geçmek." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, ceza sahası dışında attıkları 3 golle ilgili konuştu. Kerem Demirbay ve Derrick Köhn'ün ceza sahası dışından şutlarını değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, "Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından mesafe tanımadan vuruşları var. Bu onun özelliği. Bugün daha çok oralara girdi. Köhn'ü şutu olduğu için dönen topları düşünerek kornerlerde ceza sahası üzerine koyduk. Genel olarak zor olanları yaptık, kolay olanları yapamadık. Çok daha fazla üretebilirdik. Rahat pozisyonlarda son pasları veremedik. Bugün oyunun genelinde zor olanları yapıp, kolaylarını yapamadık." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Lucas Torreira'nın takım içinde sevilen bir karakter olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 71. resmi maçta golle tanışan Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgili, "Lucas Torreira, herkes tarafından sevilen önemli bir karakter. Oyunculuğu ve insanlığı çok kaliteli. Ayrıca eğlenceli bir kişilik. Zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyordu. Bugün ilk golünü attı. Bence önemli ve değerli bir goldü. Onun öne doğru gitmesini, hücuma destek vermesini istiyoruz. Bugün kendisi için önemli bir gündü." değerlendirmesinde bulundu.

Saçlarını pembeye boyayan Mauro Icardi'nin yeni tarzını yorumlayan Buruk, "Icardi'nin saçlarını sabah antrenmanda gördüm. Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir saç rengi yaptı. Önemli bir mesajdı. Bundan sonra aynı şekilde devam eder mi bilmiyorum. Kendisi önemli bir gol attı. Penaltıyı Kerem Demirbay'a bıraktı. Önemli bir jest yaptı. Takım arkadaşını düşünmesi günün değerli anlarında biri." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, maçta "hat-trick" yapan Kerem Demirbay'ı överek, "En büyük sıkıntılarımızdan biri birçok oyuncumun sezon başını bizimle geçirmemesi. Adaptasyon ve fiziksel olarak kendini bulma sorunu vardı. Bazen de mental olarak alışma süreci var. Bu kadar önemli taraftarın önünde oynamak kolay değil. Hala dış saha maçlarında daha iyi performans sergileyen, iç sahada aynı performansı veremeyen oyuncularım var. Bu baskı hepimizi daha dinamik tutuyor. Adaptasyon, baskı, takımı ve oyunu tanımak zaman alıyor. Kerem Demirbay hem topla hem topsuz iyi işler yapıyor. Oyunun iki yönünü çok doğru oynuyor. Kerem formayı kendisi aldı. Birçok oyuncuma forma şansı veriyorum. Bazısı devam ediyor, bazısı devam edemiyor. Kerem formayı aldı ve performansını yukarı taşıdı. Kerem'in şu andaki performansı ve devamlılığı bütün oyuncular için iyi bir örnek." dedi.

Sakatlıklar ve diğer nedenlerle savunmada istikrar yakalanamamasına rağmen ligin en az gol yiyen takımı olduklarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları kaydetti:

- Savunmada çok fazla sol bek değişti. Stoperlerimiz belli. Onlar da sakatlığa, forma veya maça göre değişiyor. Sağ bekte de Sacha Boey sonrası Barış ve Kaan oynuyor. Bazı maçlarda sıkıntı yaşadığımız bölgelerde devşirme oyuncular kullanıyoruz. Aslında oyuncularıma güvendiğim için oynatıyorum. Bugün Berkan'a stoperde güveniyordum. Barış'ı beklerde kullandık. Oyuncularımızın takıma katkı sağlamakta istekli olması, mevki fark etmeksizin oynamaları çok değerli. Oyuncularımı farklı mevkilerde kullanmamız benim için avantaj. Futbolcularımın da bunun kabul etmeleri, takım oyuncusu olmaları, takıma katkı vermeleri onların karakterleri ve profesyonelliklerini gösteriyor.

Okan Buruk, ara transferde kadrolarına kattıkları Derrick Köhn'ün hücum performansını övdü. Köhn ile rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'u kıyaslayan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

- İki farklı oyuncu. Sacha Boey'un defansif yanı, birebirleri, hava topu çok güçlü. Birçok defansif özelliği Derrick'in önünde. Derrick'in hücumdaki ayağı, bindirmeleri, zamanlamaları, ortaları ve şutları Sacha Boey'un çok önünde. Boey son paslarda aynı başarıyı gösteremiyordu. Fizik kalite olarak Sacha Boey takımımızın en büyük güçlerinden biriydi. Rakiplerimize karşı fiziksel üstünlük kurmamızda etkili oluyordu. Öndeki baskılarda Sacha'nın arkada olması savunmadaki güvenliğimiz için önemliydi. Sadca Boey'un hücum yönünü geliştirmek istiyorduk. Derrick, orijinalinde bir hücum beki. Daha çok rakip kaleye yakın, şut atan, orta yapan, hücuma etkili bir şekilde katılan bir oyuncu. Hayal ettiğimiz hücum performansını veriyor. Savunmada da iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Savunma yönü düşündürürken Derrick bize doğru cevap verdi.

SÜPER KUPA'NIN ERTELENME İHTİMALİ

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da yapacakları Turkcell Süper Kupa maçının ertelenme ihtimalinin sorulması üzerine, "Türkiye Futbol Federasyonu ne karar verirse onu yapacağız. Haftalık tek maçlara düştük. Federasyonun verdiği karara göre çıkıp oynayacağız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, taraftarlarından bazı oyunculara destek olmasını istedi. Wilfried Zaha ve Tete gibi oyunculara zaman zaman tepki olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, "Maçın başından sonuna kadar oyuncularımızı desteklemek lazım. Oyuncuları top ayağındayken en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak bazen hata da yapacaklar. Taraftarımız takımı muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Bazen belli oyuncular üzerinden sesler çıkıyor. Bugün bence Zaha ve Tete etkili bir şekilde takıma yardımcı oldu. Bundan sonraki haftalarda özgüvenleri artacak. Hakim Ziyech de döndü. O da değerli oyuncularımızdan biri. Bundan sonraki maçlarda performanslar daha da artacak. Tribünde çatlak sesler olacaktır ama oyuncularımızın performansı arttıkça bunların da biteceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.