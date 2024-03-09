Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı feci kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Anadolu Otoyolu'nda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımı oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.A.K. idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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