Galatasaray'dan Ali Koç'a şuç duyurusu

Galatasaray Divan kurulu mart ayı olağan toplantısı yapıldı... Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı... İşte o açıklama...

"UMARIM AKLINI BAŞINA DEVŞİRİR..."

İşte Eray Yazgan'ın açıklamaları, "Bahsi geçen şahıs (Ali Koç) hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür."