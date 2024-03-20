Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oluyor

EURO 2024'e katılacak son 3 takım belli oluyor. Play-off turunda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg'un mücadele edeceği C yolunun galibi, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda rakibi olacak

Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oluyor
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024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu yarın başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg

22.45 Yunanistan-Kazakistan

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya

22.45 Galler-Finlandiya

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# EURO 2024 # türkiye
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