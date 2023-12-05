Galatasaray'dan Nelsson İndirimi! 10 Milyon Euroya Serbest Kalıyor

Sarı-kırmızılı ekibin 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Danimarkalı stoper için devre arasında tkelif beklediği ve futbolcuyu 10 milyon euroya bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan Nelsson İndirimi! 10 Milyon Euroya Serbest Kalıyor
Galatasaray'dan Nelsson İndirimi!
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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.

Galatasaray'dan Nelsson İndirimi!

Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

Ocak Ayında Yolcu

Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır.

Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.

Kopenhag'dan Flaş Galatasaray Açıklaması!Kopenhag'dan Flaş Galatasaray Açıklaması!Spor
# Victor Nelsson # Galatasaray
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