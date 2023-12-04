Kopenhag forması giyen Rasmus Falk, Aarhus ile oynadıkları maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri için gelen soruya cevap verdi.

Kopenhag'dan Flaş Galatasaray Açıklaması!

Falk, "Aslında görmemiştim. Ama bana saygısızlık gibi geldi. Hem bizim için hem de Bayern Münih ve orada oynadığımız oyunla ilgili olarak" sözlerini kullandı.

Falk, "Bayern Münih'in geri çekilen bir takım olduğu izlenimini edindiniz mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Hayır. Oradaki oyuncularla da konuştum. Geri çekilmelerini sağlayabileceğimi umuyordum. Maçın bitmesine yakın dakikalarda onlara, "Yapacak bir şeyiniz yok" demeye çalıştım ama etkili olmadı." diye

Kopenhag, grubun 5. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlikle dönmüştü.

Okan Buruk Ne Dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçından sonra yaptığı açıklamada Bayern Münih'in Kopenhag ile oynadığı maçta rotasyon yaptığını söylemişti.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı yarattı. Şanssız fikstürü çeken takım biziz. Üçüncü ve dördüncü maçı Bayern Münih ile oynadık. Bayern'in hep kazanarak gittiğini biliyoruz. İlk defa rotasyon yaptılar ve maçın içinde kazanmak istiyormuş gibi bir görüntü sergilemediler. Yoğun fikstürde rotasyon ve oyuncuların yüksek performansta devam etmesini engelleyen faktörler oluyor. Bayern Münih'in Manchester United'a karşı son maçındaki beklentim yüksek. Biz de son hafta Kopenhag deplasmanında kazanıp orada bitirmek istiyoruz." dedi.

Kopenhag ile Galatasaray, A Grubu'nun 6. hafta maçında 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi iki takımın da grupta 5'er puanı bulunuyor.

Manchester United'ın Bayern Münih'e kaybetmesi durumunda Kopenhag'a gruptan çıkmak için beraberlik yetecek. Temsilcimiz Galatasaray ise gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda.