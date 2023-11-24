Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı! En Az 25 Milyon Euro

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte gönülleri fethetmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Real Madrıd Forvet Arıyor

İtalyan basınında yer alan haberde; hücum oyuncularının üst üste sakatlık yaşaması sonrası Real Madrid Kulübü yeni bir forvet transferi için harekete geçti.

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı.

"En Az 25 Milyon Euro" Cevabı

Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemiyor.

Fransız basınından LE10Sports ise PSG'den gönderilen Icardi'nin yükselişine dikkat çekti. Analiz haberde, "Paris'ten gönderilen Arjantinli forvet, şimdi Real Madrid'i peşine taktı" yorumu yapıldı.

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi, Real Madrid'le ilgili çıkan haberlere gülerek yanıt verdi.

"Benim Yuvam Galatasaray"

İdman öncesi Erden Timur ile konuşan Icardi “Benim yuvam Galatasaray. Burada çok mutluyum ve tek motivasyonum yeniden bu takımda şampiyonluk yaşamak. Kovulmadan bir yere gitmem. Kendimi şampiyonluk için hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.

18 Gole Katkı Yaptı

İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen yıldız golcünün Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.