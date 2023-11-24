Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı! En Az 25 Milyon Euro

Galatasaray'da Real Madrid'in talip olduğu Arjantinli yıldız Mauro Icardi için karar verildi. Galatasaray, Real Madrid'in 15 milyon euro'luk teklifine sıcak bakmazken, istediği bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı! En Az 25 Milyon Euro
Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı! En Az 25 Milyon Euro
Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte gönülleri fethetmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Real Madrıd Forvet Arıyor

İtalyan basınında yer alan haberde; hücum oyuncularının üst üste sakatlık yaşaması sonrası Real Madrid Kulübü yeni bir forvet transferi için harekete geçti.

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı.

"En Az 25 Milyon Euro" Cevabı

Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemiyor.

Fransız basınından LE10Sports ise PSG'den gönderilen Icardi'nin yükselişine dikkat çekti. Analiz haberde, "Paris'ten gönderilen Arjantinli forvet, şimdi Real Madrid'i peşine taktı" yorumu yapıldı.

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi, Real Madrid'le ilgili çıkan haberlere gülerek yanıt verdi.

Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı! En Az 25 Milyon Euro - Resim : 1

"Benim Yuvam Galatasaray"

İdman öncesi Erden Timur ile konuşan Icardi “Benim yuvam Galatasaray. Burada çok mutluyum ve tek motivasyonum yeniden bu takımda şampiyonluk yaşamak. Kovulmadan bir yere gitmem. Kendimi şampiyonluk için hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.

18 Gole Katkı Yaptı

İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergileyen yıldız golcünün Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya Mesaj!Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya Mesaj!Spor
# Galatasaray # real madrid # Mauro Icardi
Çok Okunanlar
24 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
24 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti Açılıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci Pisti Açılıyor
Mario Balotelli, Trafik Kazası Geçirdi!
Mario Balotelli, Trafik Kazası Geçirdi!
Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı!
Galatasaray'dan Real Madrid'e Icardi Yanıtı!
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 24 Kasım Mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 24 Kasım Mesajı
Öne Çıkanlar Tarihi faiz artışı enflasyonu bitirecek mi uçuracak mı? - Serhat Latifoğlu - Hikmet Baydar Tarihi faiz artışı enflasyonu bitirecek mi uçuracak mı? - Serhat Latifoğlu - Hikmet Baydar Açken banyo yapılmalı mı? Açken banyo yapılmalı mı?