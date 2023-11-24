Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya Mesaj!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken eski futbolculardan Ricardo Quaresma, başkan adaylarından Serdal Adalı hakkında bir paylaşım yaptı.

Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya Mesaj!
Ricardo Quaresma'dan Serdal Adalı'ya Mesaj!
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Instagram hesabından Beşiktaş'taki ilk döneminden Serdal Adalı ve taraftarlarla olan bir fotoğrafını paylaşan Ricardo Quaresma, "Sizi tekrar görmek büyük bir mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.

Transferde Önemli Rol Oynamıştı

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin başlangıcı olan 2011 yılında, o dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Serdal Adalı, Ricardo Quaresma transferinde önemli bir rol oynamıştı.

Quaresma, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans gösterirken, 2 de şampiyonluk yaşadı.

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# Quaresma # beşiktaş
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