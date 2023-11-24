Mario Balotelli, Trafik Kazası Geçirdi!
Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario balotelli ülkesinde trafik kazası geçirdi. Tecrübeli oyuncu kazayı yaralanmadan atlattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi.
Mario Balotelli, Trafik Kazası Geçirdi!
İtalyan basınına göre seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan 33 yaşındaki futbolcu kazayı ciddi bir yara almadan atlattı.
Kazanın ardından alkol testine girmeyi reddettiği iddia edilen Balotelli'nin ambulansa doğru yürürken sendelediği görüldü.
Balotelli diz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.