Fenerbahçe'nin Ferdi'den Beklediği Bonservis Belli Oldu! İşte Yönetimin İstediği Bonservis Bedeli

Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve İnter'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer alırken, başarılı oyuncuyu uzun süredir Arsenal, Ajax, Milan ile Napoli'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor. Sezon başında Arda Güler'in serbest kalma maddesinin olması dolayısıyla pazarlık şansı olmayan Fenerbahçe için bu kez durum farklı. Kariyer planlamasında Avrupa olan Ferdi'nin serbest kalma maddesinin olmaması, yönetimin elini güçlendiriyor.

En Az 20 Milyon Euro

Sezon sonunda dev kulüpleri birbirine düşürmesi beklenen 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro'dan az gelen her teklifin reddedilmesi kararı alındı. Ayrıca sarı-lacivertliler, geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğü oyuncunun sonraki satışından da pay alma hesapları yapıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.

Değerini 12'ye Katladı

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.