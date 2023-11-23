Fenerbahçe'de Fred'in Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu!

Pendik maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve çekilen MR'da kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcu gün gün titizlikle yürütülen bir tedavi sonucunda sakatlığı atlatmıştı.

Adana'ya Son Anda Götürülmedi

Adana Demirspor karşısında teknik direktör İsmail Kartal'a kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini belirten Fred, Adana'ya hareket etmeden yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissedince geri alınmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Milli arada 4 gün izin yaptıktan sonra performans antrenörleriyle bireysel çalışmalar yapan 30 yaşındaki futbolcunun durumu MR'larla yakından takip edildi. Sıfır risk gözetilerek titizlikle hazırlanan Fred'in formasına kavuşması artık an meselesi.

Maç Gününde Karar Verilecek

Samandıra'ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek ''Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler. Bugün itibariyle Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine doğru netleşecek bir durum. Ama asıl hedef Fred'in sağlam ve tam olarak hazır bir şekilde Sivas maçında sahada olmasını sağlamak'' ifadelerini kullandılar.