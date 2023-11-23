Aboubakar'ın Talipleri Artıyor! 3 Kulüp Kapıda

Başarılı futbolcuya Arabistan ekiplerinden Al Ittihad Jeddah'ın ardından 2 kulübün daha talip olduğu bildirildi. Dünyaca ünlü Fransız santrfor Karim Benzema'nın formasını giydiği Al Ittihad-Jeddah'ın Aboubakar'ı kadrosuna katabilmek için 6.5 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

5 Milyon Euro Maaş Teklifleri

Başarılı oyuncunun menajeriyle 2 Arap kulübünün daha temas kurduğu belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro kazanan Aboubakar'a gelen tekliflerin 5 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Seçimi Bekliyor

Aboubakar'ın kendisiyle ilgili olarak gelen teklifleri görüşmek için başkanlık seçiminin sonuçlanmasını beklediği ve 3 Aralık'ta sandıktan çıkacak olan yeni başkanla görüşme yapacağı ifade edildi.