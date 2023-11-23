Galatasaray'a Orta Saha Suudi Arabistan'dan!

Ancak üçü de beklenilen seviyeye bir türlü çıkamayınca teknik direktör Okan Buruk, Lucas Torreira'nın yanına Kaan Ayhan'ı yerleştirmek zorunda kaldı.

Böylece kış transfer dönemi yaklaşırken Cimbom'da bir kez daha orta saha ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu sefer hedef Al Nassr'da forma giyen 28 yaşındaki Seko Fofana. Aslan, Arap ekibiyle temas kuracak.

Kiralık Olarak Düşünülüyor

Seko Fofana'nın Al Nassr ile 2026'ya kadar bonservisi bulunuyor. Kontrat bedeli de 20 milyon euro'nun üzerinde.

Cimbom böyle yüklü bir harcamanın altına giremeyeceği için kiralık formülünü devreye sokmuş durumda.

Fofana'nın da yeniden Avrupa piyasasına adım atmak istemesi sarı-kırmızılıların işini kolaylaştırıyor.

Şimdi gözler iki kulüp arasındaki transfer pazarlıklarına çevrilmiş durumda.

Aslan'ın bu bölgedeki tek adayı Seko Fofana değil. Fofana ile birlikte alternatif oyuncularla da görüşmeler yapılacak. Takıma çabuk uyum sağlayabilecek en uygun isim kadroya katılacak.

1 Golü Bulunuyor

Seko Fofana bu sezon Al Nassr formasıyla 11 karşılaşmaya çıktı. Kral Kupası'nda 1 defa rakip ağları havalandırmayı başardı. Asisti yok. Orta sahada güçlü bir isim olduğu için transferi halinde Lucas Torreira'nın üzerine binen yükün bir kısmını da omuzlayacak. Okan Buruk'un bu transfere onay verdiği belirtildi.

Çok Yönlü Bir İsim!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan 28 yaşındaki Seko Fofana çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.