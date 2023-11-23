Süper Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 13.hafta maçlarınıda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
Süper Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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