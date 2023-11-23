Süper Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
Trendyol Süper Lig'de 13.hafta maçlarınıda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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