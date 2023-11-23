Süper Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan