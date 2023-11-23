Fenerbahçe'de Rade Krunic Sesleri Yükselmeye Devam Ediyor! Yönetim Oyuncuyla Görüşmelere Başlıyor

Yıldız orta saha oyuncusu Rade Krunic'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakması ve takımı Milan'ın Bocalı Fernandez'in transferinde sona gelmesiyle en önemlisi İsmail Kartal'ın 29 yaşındaki futbolcuyu çok istemesi, yönetimin yeniden kolları sıvamasını sağladı. Fenerbahçe'nin, kısa sürede İtalyan deviyle bir kez daha pazarlıklara başlayacağı öğrenildi.

Bu Kez Daha Şanslı!

Milan, Rade Krunic'in yerini dolduracağı için bu kez oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den, yaz dönemindeki teklifi almaları zor. Fenerbahçe, Kartal'ın ısrarla istediği Boşnak orta saha oyuncusu için sezon başında bonservis bedeli 12 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Yönetim bu kez masaya çok daha düşük bir rakamla oturacak. Sarı-lacivertliler, Krunic'in ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde bu transferi kendi istediği ücrete bitirme konusunda iyimser.

Fenerbahçe'nin Planı: 7-8 Milyon Euro

Yönetici Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki ay Milano'ya giderek pazarlıklara resmen başlamaları bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi, transferi 7-8 milyon Euro civarında bir bedele bitirmek. Ancak ocak ayında oyuncu satılması halinde, bu rakam biraz daha yükselebilir.

Dzeko Teması Kesmeyecek

Bu süreçte Edin Dzeko'nun da sık sık vatandaşı Krunic ile temasta olacağı kaydedildi.