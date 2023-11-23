Okan Buruk'un İstediği Sol Bek Belli Oldu! Leonardo Spinazzola

Gündemde, Okan hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Leonardo Spinazzola var. Roma forması giyen 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fırsat bilen Galatasaray Yönetimi, eli güçlü bir şekilde pazarlık sürecini başlatacak.

30 Milyon Euro'ya Gitti

Ocak ayında tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, birkaç gün içerisinde İtalyan yıldızla da bir görüşme yapacak. Roma'ya 2019'da Juventus'tan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Spinazzola, daha önce Atalanta, Perugia, Siena, Empoli gibi takımlarda da görev yaptı.

24 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Roma'da çoğunlukla orta sahanın solunda oynadı. Hocası Mourinho'nun, sözleşmesinin bitimine kısa süre kala Spinazzola ile ilgili kesin bir karar vermediği öğrenildi. Eğer Roma, Aralık sonuna kadar oyuncuya bir teklif yapmazsa, Galatasaray transferde oldukça avantajlı konuma gelecek.

Cim Bom bir yandan Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmaya çalışırken, diğer taraftan mevcut kadrodaki isimlerden Angelino hakkında da bir karar vermek durumunda kalacak.

Maddeyi Kaldıramadılar

İspanyol sol bek 3 kez daha Galatasaray forması giyerse, 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Yönetim her ne kadar kulübü Leipzig'le görüşüp bu maddeyi kaldırmak istese de olumlu bir sonuç alınamadı.