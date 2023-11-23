Fenerbahçe Stoper Hattına Takviye Yapmak İstiyor! Sarı-Lacivertlilerden Çağlar Söyüncü Hamlesi

Ara transfer döneminde stopere takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.

Fenerbahçe Stoper Hattına Takviye Yapmak İstiyor! Sarı-Lacivertlilerden Çağlar Söyüncü Hamlesi
Fenerbahçe Stoper Hattına Takviye Yapmak İstiyor! Sarı-Lacivertlilerden Çağlar Söyüncü Hamlesi
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Djiku ve Becao'nun sakatlıkları sonrası savunmada sorun yaşayan Fenerbahçe'nin milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldığı öne sürüldü.

Sarı-Lacivertlilerden Çağlar Söyüncü Hamlesi

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Atletico Madrid'de az süre alan 28 yaşındaki milli stoper için sarı-lacivertliler düğmeye bastı.

Haberde Çağlar'ın sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de mutsuz olduğu ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü için ilk olarak kiralama formülünü devreye sokacak.

Milli futbolcu bu sezon 4 LaLiga, 1 de Şampiyonlar Ligi maçında süre aldı.

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# Çağlar Söyüncü # fenerbahçe
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