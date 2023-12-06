Galatasaray'ın Ara Transferde Sacha Boey Planı!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Sacha Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor. Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Fransız oyuncuyu ikna etmiş durumda değil.

Yıldız oyuncu ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse satılması gündeme gelecek. 2000 doğumlu oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla vitrine çıktı. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'i transfer listesine aldı. Galatasaray yönetimi, başarı oyuncusundan en az 20 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.