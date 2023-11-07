Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera da yer aldı.

Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!
Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bu kadronun aynı zamanda ligdeki Hatayspor maçı kadrosu da olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Bayern Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı!

Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Bayern Münih maçından sonra geceyi Münih'te geçirecek sarı-kırmızılı kafile, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için 9 Kasım Perşembe günü Münih'ten Adana'ya geçecek.

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# bayern münih # Galatasaray
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