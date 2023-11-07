Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Jesus, Fenerbahçe'yi FIFA'ya Şikayet Etmeye Hazırlanıyor!

Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Başakşehir'i 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve Jorge Jesus da Türkiye kariyerinde kupa kazanmıştı.