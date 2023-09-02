Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile aynı gruba düşen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu.İşte temsilcimiz Galatasaray'ın gruptaki 6 haftalık fikstürü...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Editör: Nihat Çarboğa
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Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi serüvenindeki 6 haftalık fikstürü.

Sarı kırmızılıların bu grupta işi bi hayli zor olsada en kötü grubu 3.bitirip yoluna Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! - Resim : 1

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU FİKSTÜRÜ

1.HAFTA

20 Eylül    Galatasaray-Kopenhag

2.HAFTA 

3 Ekim     Man.United-Galatasaray

3.HAFTA

24 Ekim    Galatasaray - Bayern Münih

4.HAFTA

8 Kasım    Bayern Münih - Galatasaray

5.HAFTA  

29 Kasım   Galatasaray - Man.United

6.HAFTA

12 Aralık    Kopenhag - Galatasaray

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# uefa şampiyonlar ligi # Galatasaray
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