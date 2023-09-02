Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi serüvenindeki 6 haftalık fikstürü.

Sarı kırmızılıların bu grupta işi bi hayli zor olsada en kötü grubu 3.bitirip yoluna Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU FİKSTÜRÜ

1.HAFTA

20 Eylül Galatasaray-Kopenhag

2.HAFTA

3 Ekim Man.United-Galatasaray

3.HAFTA

24 Ekim Galatasaray - Bayern Münih

4.HAFTA

8 Kasım Bayern Münih - Galatasaray

5.HAFTA

29 Kasım Galatasaray - Man.United

6.HAFTA

12 Aralık Kopenhag - Galatasaray