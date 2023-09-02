Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile aynı gruba düşen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu.İşte temsilcimiz Galatasaray'ın gruptaki 6 haftalık fikstürü...
Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İşte sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi serüvenindeki 6 haftalık fikstürü.
Sarı kırmızılıların bu grupta işi bi hayli zor olsada en kötü grubu 3.bitirip yoluna Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU FİKSTÜRÜ
1.HAFTA
20 Eylül Galatasaray-Kopenhag
2.HAFTA
3 Ekim Man.United-Galatasaray
3.HAFTA
24 Ekim Galatasaray - Bayern Münih
4.HAFTA
8 Kasım Bayern Münih - Galatasaray
5.HAFTA
29 Kasım Galatasaray - Man.United
6.HAFTA
12 Aralık Kopenhag - Galatasaray