Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı? Eşi Wanda Nara'dan İlk Açıklama!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara sosyal medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydikten sonra Icardi bu sezon başında bonservisiyle transfer edilmişti. Arjantinli golcü bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 12 gol atarak yeniden taraftarın sevgilisi haline geldi.

Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın ismi de zaman zaman en az Icardi kadar sosyal medyada gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Wanda Nara, Oggi dergisine özel açıklamalarda bulundu. Wanda Nara, Icardi'nin transfer süreci, evlilik hayatları ve çift hakkında ortaya atılan ihanet iddiaları ile ilgil çarpıcı ifadeler kullandı.

Wanda Nara'nın Hastalığında Son Durum Ne?

Wanda Nara'nın yaz transfer döneminde yaşadığı önemli hastalık uzun süre futbol gündemini de meşgul etmişti. Nara'nın hastalığından dolayı Galatasaray'a transferi geciken Mauro Icardi, eşinin son testlerinin temiz çıkmasının ardından Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a gelmişti. Wanda Nara'nın hastalığıyla ilgili kontrolleri ise İstanbul'da devam ediyor.

Hemşirelerin gözyaşları içinde kendisine doğru koştuğunu gördüğünden bu yana hastalığını kabullenemediğini ifade eden Wanda Nara, "Hastalığımı bir gün söyleyeceğim, bu durumu aynı hastalığı yaşayanlara da yardımcı olmak için... Eğer hastalığı kendime saklıyorsam, bu aynı zamanda acınmaktan kaçınmak içindir. Hastalık bana bazı şeylerin gerçekten önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çocuklarımla elimden geldiğince çok zaman geçiriyorum ve onları dadılar olmadan tek başıma büyüttüğüm için mutluyum." dedi.

Icardi Galatasaray İçin Daha Fazla Parayı Reddetmiş

Arjantinli golcü futbolcunun eşi Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transferindeki süreç ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Icardi ile birlikte hastalık sürecinden sonra daha az açgözlü olduklarını belirten Wanda Nara, Icardi'nin yaz transfer döneminde çok daha fazla para kazanabileceği bir kulübe gidebileceğini ancak İstanbul'da kaldıklarını ve burada çok mutlu olduklarını söyledi.

Icardi'nin Galatasaray'dan kazandığı maaşın mükemmel olduğunu belirten Wanda Nara, "Paris'te yaşadık ve şimdi İstanbul'dayız. İki harika şehir!" ifadelerini kullandı. Bonservisiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'den Galatasaray'a transfer olan Icardi, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 10 milyon euro kazanıyor.

Wanda Nara Icardi'ye İhanet Mi Etti?

Wanda Nara, Icardi ile evliliği ve basında çıkan ihanet iddiaları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İhanetler, ayrılıklar ve tartışmalarla her zaman gündem oldukları ve bunun üstesinden nasıl geldikleri sorulan Wanda Nara, dedikodu programlarında çalışğını ve dinamikleri ezbere bildiğini ifade etti.

Hiçbir ihanet olmadığını ve asla ayrılmadıklarını söyleyen Wanda Nara, Icardi ile ilişkileri hakkında şunları söyledi: