Galatasaraylı Midtsjö basın toplantısındak konuştu! "Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum"

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde ile yarın akşam oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basın toplantısında, sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö açıklamalarda bulundu.

İlk maçta Galatasaray'ın 3. golünü atarak takımına galibiyeti getiren Midtsjö, Molde'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Bunu ilk maçta da gösterdiler. İlk maçı 3-2 kazandığımız için bir avantajımız var. Burada elimizden geleni yapıp, kendimizi göstermek istiyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

Norveçli futbolcu, sürekli olarak kendisini hazır tutmaya çalıştığını dile getirerek şunları söyledi:

- Çok iyi çalışıyorum. Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız. Ben hazır olmaya çalışıyorum. Geçen sezon benim en iyi sezonum değildi. Fakat baktığınızda ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Hocamız için de seçim yapmak zor. Ben hazırım, umarım takımıma daha fazla destek olabilirim.

Daha önce Rosenborg forması giydiğini hatırlatan Fredrik Midtsjö, "Ben Norveç'te Rosenborg'da yetiştim. Molde ile aramızda bir çekişme var. Bu anlamda da Molde'ye gol atmak benim için mükemmel bir şey. Eski bir Rosenborg oyuncusu olarak Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. Gol atmak ve takımımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine yardımcı olmak da harika bir şey." değerlendirmesinde bulundu.